Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Falscher Polizeibeamter am Telefon

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (29.03.2021)erhielt eine 74-jährige Frau einen mysteriösen Telefonanruf. Am anderen Ende der Telefonleitung, sprach ein angeblicher Polizeibeamte zu ihr. Er teilte der Seniorin mit, dass gerade eine Durchsuchung bei bekannten Verbrechern gelaufen sei und man dort Listen mit potenziellen Opfern aufgefunden habe. Alle Opfer wären alleinstehend und man plane einen Einbruch bei diesen Personen, so auch bei der Rentnerin. Da die 74-jährige Frau jedoch nicht alleinstehend war, flog der Schwindel schnell auf. Die Ermittlungen zur Betrügerbande wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmals vor dieser Betrugsmasche waren. Sollten sie derartige Anrufe erhalten, informieren Sie ihre Polizei!

