Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Meuselwitz (ots)

Am Freitag, 26.03.2021, kam es gegen 06:50 Uhr auf der Altenburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 19-jährige Ford-Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Zeitz kommend in Richtung Altenburg. Hierbei übersah sie zwei vor ihr fahrende Fahrzeuge, die verkehrsbedingt an der roten Ampel an der Einmündung zur Friedrich-Naumann-Straße anhielten. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem sich die Unfallverursacherin verletzte und die bereits stehenden Pkw aufeinander geschoben wurden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

