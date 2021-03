Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beschmiertes Parteibüro

Zeulenroda (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.03.2021 kam es zur einer Sachbeschädigung an dem Parteibüro "Die Linke" in der Greizer Straße in Zeulenroda. Unbekannte sprühten rote Farbe an die Haus- und Glasfassade und verursachten somit einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro an. Die Ermittlungen dauern an. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, nimmt jede Polizeidienststelle diese entgegen.

