Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe gestellt

Nobitz (ots)

Am gestrigen Tag (25.03.2021) wurde gegen 10:30 Uhr ein 34-jähriges Paar in einem Verbrauchermarkt festgestellt, welches Lebensmittel und Spirituosen stahl. In einer mitgebrachten Reisetasche hatte des Diebespaar ihr Beutegut verstaut und wollten damit flüchten. Die 34-jährige Frau konnte noch im Markt festgehalten werden. Der 34-Tatverdächtige sowie das Beutegut wurden durch die Polizei in der Nähe des Einkaufmarktes festgestellt. Das Diebesgut wurde aus der Reisetasche entnommen und dem Verbrauchermarkt übergeben. Das Paar konnte anschließend seine Heimreise mit einem Ermittlungsverfahren im Gepäck antreten.

