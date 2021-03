Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Franz-Stephan-Straße

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (25.03.2021) ging gegen 15:30 Uhr bei der Geraer Polizei die Mitteilung ein, dass aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Stephan-Straße Rauchwolken aufsteigen. Sofort eilten Feuerwehr und Polizei zu dem Brandort. Vor Ort mussten die heraneilenden Einsatzkräfte feststellen, dass eine 86-jährige Frau lediglich persönliche Papiere in ihrer Küche verbrannte. Daraus resultierte eine starke Rauchentwicklung und löste den vermeintlichen Brandeinsatz aus. Glücklicherweise kam es zu keinem Sachschaden.

