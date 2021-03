Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: mehrere Personen in Gelände eingedrungen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am 25.03.2021, gegen 18:00 Uhr, wurde die Polizei informiert, dass sich mehrere Personen im Gelände eines Vereins in der Straße zum Freibad in Triebes unberechtigt aufhalten. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten 15 Personen im Alter von 12 bis 18 Jahren fest, die in das Gelände eingedrungen waren um hier zu feiern. Ihnen wurden Platzverweise ausgesprochen, denen sie nachkamen. Durch die Polizei wurden entsprechende Anzeigen erstattet.(OK)

