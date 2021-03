Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei verletzte Pkw Fahrerinnen

Greiz (ots)

Am Donnerstag (25.03.2021), gegen 15:45 Uhr, befuhr eine 54-jährige Kia Fahrerin die Fritz-Ebert-Straße stadtauswärts. Sie wollte in die Feldschlösschenstraße, nach Links, abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 57-jährigen VW Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Unfall wurden die Fahrerinnen verletzt, an den Pkw entstanden Sachschäden.(OK)

