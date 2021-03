Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Am gestrigen Donnerstag (25.03.2021), gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 66-jährige VW Fahrerin die Straße von Köfeln in Richtung Bundesstraße 175, um hier in Richtung Weida abzubiegen. Nachdem sie aufgefahren war, streifte sie aus bislang ungeklärter Ursache eine entgegenkommende 17-jährige Kradfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich dabei leicht. An den Kfz entstanden Sachschäden.(OK)

