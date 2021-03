Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Oberlicht beschädigt

Altenburg (ots)

Am Mittwoch (23.03.2021) gegen 22:30 wurde durch einen 47-jährigen Mann das Oberlicht eines Hauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße beschädigt. Der 47-Jährige wurde auf Grund seines Gesundheitszustandes in die Obhut von medinischen Personal übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (JW)

