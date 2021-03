Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl einer Kamera

Gera (ots)

Unbekannte Täter begaben sich vom Montag (22.03.2021) zum Dienstag (23.02.2021) in einen Schuppen in der Thränitzer Straße. Hier entwendeten die Diebe eine Wildkamera. Zeugen die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, diese an die Geraer Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu richten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell