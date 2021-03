Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletz

Greiz (ots)

Rückersdorf: Am 24.03.2021, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger VW Fahrer die Landstraße 1081 aus Richtung Seelingstädt um in Rückersdorf nach links auf die Landstraße 1082 abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei einen 54-jährigen Motorradfahrer, der die Landstraße 1082 in Richtung Rücksersdorf befuhr und an der Kreuzung stand um ihm die Vorfahrt zu gewähren. Der Pkw kollidierte mit dem Krad. Durch den Unfall wurde der Kradfahrer verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (OK)

