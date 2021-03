Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer eines Kleintransporters stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Greiz (ots)

Den Fahrer eines Kleintransporters wollten Polizeibeamte am Mittwoch, den 24.03.2021, gegen 16:35 Uhr, in der Poststraße kontrollieren. Der 45-Jährige stieg auf der Beifahrerseite aus und gab den Beamten gegenüber zuerst an, dass er nicht gefahren sei. Die anschließende Kontrolle ergab, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Test reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (OK)

