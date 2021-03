Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Paitzdorf: Am gestrigen Mittwoch (24.03.2021), gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Peugeot Fahrer die Ortsstraße in Richtung Reust. Dabei übersah er eine 85-jährige Fußgängerin, die sich mit einem Rollator auf seiner rechten Seite ihm entgegen bewegte. Sein rechter Außenspiegel touchierte den Rollator, wodurch die Fußgängerin stürzte. Sie wurde bei dem Unfall verletzt. Am Pkw und am Rollator entstanden Sachschäden. (OK)

