Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Greiz (ots)

B94: Heute Morgen (24.03.2021), kurz vor 09:00 Uhr rückten Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei aufgrund eines schweren Unfalles zur B94 aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer (18) eines Pkw Audi die Bundesstraße in Richtung Greiz. Aus noch ungeklärter Ursache kam er kurz nach dem "Kahmerschen Kreuz" in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug geriet außer Kontrolle und kollidierte letzten Endes mit zwei am Straßenrand befindlichen Bäumen sowie einen Verkehrsschild. Durch Ersthelfer wurde der junge Fahrer schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und in der Folge mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug des 18-Jährigen entstand enormer Schaden, zudem musste das Auto abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfallgeschehens war die Straße bis ca. 10:30 Uhr zum Teil voll gesperrt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (RK)

