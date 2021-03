Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall an Fußgängerüberweg

Gera (ots)

Ronneburg: Heute Vormittag (24.03.2021), gegen 10:45 Uhr kam es am Fußgängerüberweg in der Zeitzer Straße zum Zusammenstoß zwischen einen Pkw BMW (Fahrer 76) und einer Fahrradfahrerin (24). Die junge Frau kam hierbei zu Fall und wurde leicht verletzt, so dass ein Rettungswagen zum Einsatz kam. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

