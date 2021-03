Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garagentore beschädigt

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 22.03.2021 zum 23.03.2021 ihr Unwesen in der Neugasse in Altenburg. Insgesamt 3 Garagentore beschmierten sie dort mit orangener Farbe und verursachten damit Sachschaden. Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden. (RK)

