Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauswand beschmiert

Altenburg (ots)

Altenburg: Am gestrigen Dienstag (23.03.2021) meldete ein Zeuge der Altenburger Polizei, dass die Fassade eines Hauses in der Berggasse mit Farbe beschmiert wurde. Die eintreffenden Beamten nahmen daraufhin die Ermittlungen zur Sachbeschädigung auf. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 mit der PI Altenburger Land in Verbindung zu setzen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell