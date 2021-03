Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebesduo identifiziert

Gera (ots)

Ronneburg: Im Rahmen der Ermittlungen zu einer Diebstahlstat in einem Baumarkt in Ronneburg in der vergangenen Woche (19.03.2021) gelang es der Geraer Polizei am gestrigen Tag (23.03.2021), das verantwortliche Diebesduo zu identifizieren. Die beiden Täter, eine 35-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, stahlen am Tattag diverse Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro aus dem Baumarkt Am kühlen Grund und flüchteten anschließend unerkannt. Nachdem die Identitäten der Diebe feststanden, durchsuchten Beamten noch ihre gemeinsam genutzte Wohnung. Hierbei konnten sowohl das gestohlene Diebesgut, als auch eine geringe Menge Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen richten sich folglich nunmehr gegen die zwei. (KR)

