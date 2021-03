Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht

Gera (ots)

In der Zeit von Freitagmittag (19.03.2021) bis zum Montagfrüh (22.03.2021) befuhr ein Fahrzeug den Ziegeleiberg und beschädigte hierbei einen Absperrpoller. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese sind unter 0365 / 829 -0 oder an die Polizei Gera zu richten.

