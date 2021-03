Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aus dem Hausflur entwendet

Gera (ots)

Unbekannte Täter drangen in ein Mehrfamilienhaus in der Meuselwitzer Straße ein und entwendeten am Sonntagvormittag (21.03.2021) ein Fahrrad, welches im Hausflur abgestellt war. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gera unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 oder bei der hiesigen Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell