Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ortstafel entwendet

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Gestern erhielt die Polizei die Mitteilung, dass durch bislang unbekannte Täter eine Ortstafel mit der Aufschrift "Waldhaus" entwendet wurde. Der Standort befand sich am Ende des Parkplatzbereiches in Waldhaus in Richtung Ortsteil Waldhaus. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zu wenden.(OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell