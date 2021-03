Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es gestern (22.03.2021) zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen und einer 25-jährigen Frau in der Mohlsdorfer Bahnhofstraße. Dabei hielt der Jugendliche die Frau so fest, dass sie dabei Schmerzen im Arm erlitt. Sie konnte sich losreißen und flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Konfrontation sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.(OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell