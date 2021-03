Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw verursacht Verkehrsunfall

Gera (ots)

Meuselwitz: Ein 50-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes hatte am 22.03.2021 um 10:00 Uhr die Absicht aus einer Parkbucht in den fließenden Verkehr der Zeitzer Straße einzufahren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten Pkw Renault, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand.

