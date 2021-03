Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rauchmelder ausgelös

Gera (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden heute Morgen (22.03.2021) gegen 01:45 Uhr alarmiert, da dein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Liselotte-Hermann-Straße ausgelöst wurde. Glücklicherweise war am Ereignisort kein Feuer ausgetreten. Lediglich das Essen eines 52-jährigen Mannes war angebrannt und löste den Rauchmelder aus.

