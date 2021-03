Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerlöscher entwendet und entleert - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Bei der Polizei in Gera ging am Sonntagabend (21.03.2021) gegen 21:30 Uhr die Meldung ein, dass durch mehrere Jugendliche die Feuerlöscher in den Straßenbahnen der Linie 208 und 209 entwendet wurde. Im Anschluss liefen die vier Jugendlichen auf einen Parkplatz einer Supermarktkette in der Straße der Völkerfreundschaft. Dort entleerten die Täter die Feuerlöscher und besprühten zwei abgeparkte Fahrzeuge. Durch die eingesetzten Beamten konnte ein 19-jähriger Täter ergriffen werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sollten Sie Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, nimmt die Polizei in Gera diese unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 oder bei der hiesigen Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell