Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garage aufgebrochen

Gera (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag (19.03.2021) bis zum Sonntag (21.03.2021) in einen garagenkomplex in der Plauensche Straße. Dort öffneten die Täter gewaltsam ein Garagentor und entwendeten aus der Garage einen Akku-Schrauber. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gera unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell