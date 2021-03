Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW beschädigt

Gera (ots)

Am Samstag (20.03.2021) ging in den Morgenstunden gegen 01:15 Uhr bei der Geraer Polizei die Mitteilung ein, dass eine männliche Person in der Roschützer Straße die Scheibe eines PKW eingeschlagen habe und nun in dem Fahrzeug sitzt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie einen Opel mit eingeschlagener Seitenscheibe fest. In dem Fahrzeug saß ein 19-jähriger Mann mit freiem Oberkörper. Der junge Mann hatte zuvor die Scheibe eingeschlagen und war in das fremde Auto gestiegen. In dem Fahrzeug stellte dieser, die Standheizung an, ließ Musik über das Radio abspielen und verweilte in dem Opel bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung. Der unter Betäubungsmittel stehende Mann wurde aufgrund einer leichten Unterkühlung zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

