Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad gestohlen

Gera (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Freitag (19.03.2021) gegen 14:30 Uhr aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Rothe-Straße ein angeschlossenes Mountainbike. Nachdem die Täter das Fahrradschloss öffneten, begaben sie sich mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise sich an die Tel. 0365 / 829-0 zu richten. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell