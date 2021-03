Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots)

In der Zeit vom 19.03. bis zum 20.03.2021 prallte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf einen Pkw VW, der in der Leonhardtstraße geparkt war. Durch die Kollision wurde der Pkw auf den Gehweg geschoben und erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Schäden, sondern flüchtete vom Unfallort. Hinweise zu ihm nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. (OK)

