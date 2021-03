Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahren unter Drogen

Gößnitz (ots)

Am Samstag 20.03.2021 wurde in den Abendstunden ein 32 Jahre alter Pkw-Fahrer festgestellt, welcher in Gößnitz, Altenburger Straße augenscheinlich unter Einfluss von Drogen unterwegs war. Nach erfolgter Blutentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet.

