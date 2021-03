Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Imbiss

Zeulenroda-Triebes (ots)

In der Nacht vom 19.03.2021 zum 20.03.2021 drangen unbekannte Täter in einen Imbiss ein, welcher sich in der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes befindet. Dabei hebelten die oder der Täter die Glaseingangstür zum Imbiss auf und betraten diesen. Augenscheinlich wurde bei diesem Einbruch nichts entwendet, jedoch beträgt der entstandene Sachschaden ca. 1000 Euro. Für sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung ist die Polizei Greiz unter Tel. 036616210 erreichbar.

