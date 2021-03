Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf der B 175

Gera (ots)

Heute Morgen (19.03.2021) ging gegen 08:55 Uhr bei der Polizei die Mitteilung ein, dass es auf der B 175 in Gera zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Aus bislang unbekannter Ursache verlor eine 44-Jährige Fahrerin eines Audi die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr daraufhin in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit einem 50-jährigen Fahrer eines LKW und landet in der Folge im Straßengraben. Der 32-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls wurde die Straße kurzzeitig gesperrt.

