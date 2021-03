Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Warnung vor falschen Polizisten

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (18.03.2021) gegen 18:00 Uhr erhielt ein 82-jähriger Rentner, einen Besuch von zwei angeblichen Polizisten in ziviler Kleidung. Die beiden Männer präsentierten dem Mann einen fiktiven Dienstausweis und betraten die Wohnung des Seniors. Dort nahmen die falschen Polizisten die Wertgegenstände in Augenschein. Glücklicherweise wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gera unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Die Polizei warnt nochmals in diesem Zusammenhang vor dieser polizeibekannten Betrugsmasche. Echte Polizeibeamte klingeln nicht an Haustüren und lassen sich die Wertgegenstände präsentieren. Seien Sie stets misstrauisch und informieren Sie im Zweifelsfall ihre Polizei.

Täterbeschreibung: Die männlichen Täter waren ca. 20 - 30 Jahre alt, 175 - 182 cm groß, schlanke Statur, dunkle Bekleidung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell