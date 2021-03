Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlauben aufgebrochen

Gera-Zeulsdorf (ots)

Diebe trieben in der Zeit vom Mittwoch (17.03.2021) zum Donnerstag (18.03.2021) in der Kleingartenanlage "Am Laasigberg" ihr Unwesen. In dem Tatzeitraum drangen die Täter in drei Parzellen auf der Gartenanlage ein. Dort brachen die Diebe die Laubentüren auf und stahlen Spirituosen sowie eine Stereoanlage. Mit ihrem Beutegut verließen die Täter die Kleingartenanlage in unbekannte Richtungen. Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gera unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell