Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreiste Diebe unterwegs

Altenburg (ots)

Eine Seniorin (86) wurden am gestrigen Tag (18.03.2021) Opfer eines Taschendiebstahls. Gegen 11:00 Uhr hielten sich die Frau in einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße auf, als ein bislang unbekannte Täter offenbar einen günstigen Moment abpasste und aus der Tasche der Rentnerin die Geldbörse stahl, die sich im Einkaufswagen befand. Unerkannt gelang dem Dieb anschließend die Flucht.

Die Altenburger Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu dem dreisten Dieb geben können.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei noch einmal alle Bürger sensibilisieren: Es handelt sich hierbei um eine polizeibekannte Diebstahlsmasche - Geben Sie bitte auf Ihre persönlichen Sachen acht. Lassen Sie niemals ihre Tasche unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen. Tragen Sie ihre Wertsachen "am Körper" oder gar verborgen und geben Sie so Dieben keine Chance.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell