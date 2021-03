Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe unterwegs

Röthenitz (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruch aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diebe drangen in der Zeit von Mittwoch (10.03.2021) bis zum Donnerstag (18.03.2021) in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Hohen Straße ein. Aus dem Objekt entwendeten die bislang unbekannten Täter verschiedene Antiquitäten und flüchteten mit dem Beutegut. Zeugen die Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 oder bei der hiesigen Polizei zu melden. (SP)

