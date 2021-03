Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu einer Unfallflucht in der Bruno-Bause- Straße gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Unfallflucht aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder Unfallverursacher geben können. Am Samstag (13.03.2021) fuhr in der Zeit von 13:20 Uhr bis 15:00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen zwei ordnungsgemäß abgeparkte Fahrzeuge in der Bruno-Bause-Straße. Der Unfallverursacher beschädigte hierbei erheblichen einen Opel im Frontbereich sowie einen Renault im Heckbereich. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle und ließ die beiden beschädigten Fahrzeuge im Bereich eines Parkplatzes zurück. Die Polizei Gera sucht nach diesem Unfallverursacher. Zeugen zum Unfall werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 oder bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell