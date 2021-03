Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti

Altenburg (ots)

Eine Hausfassade in der Käthe-Kollwitz-Straße beschmierten unbekannte Täter im Zeitraum vom Freitag (12.03.2021) zum Montag (15.03.2021). Durch die Sprayer wurde mittels schwarzer Sprühfarbe die Fassade bemalt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen können unter der Tel.: 03447 / 4710 oder an die hiesige Dienststelle gerichtet werden. (SP)

