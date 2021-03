Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf der K115

Kauern (ots)

Am gestrigen Tag (17.03.2021) kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K115 in der Nähe der Ortslage Kauern. Ein 57-jähriger Mann befuhr mit seinem Skoda die Kreisstraße in Richtung Ronneburg, als plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Der Skodafahrer wich dem Reh aus und kollidierte dabei mit einer im Gegenverkehr befindlichen Seatfahrerin (42). Die beiden Fahrzeugführer wurden leichtverletzt mit dem Krankenwagen ins Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, diese mussten in der Folge abgeschleppt werden. (SP)

