LPI-G: Kellereinbruch Eiselstraße

Gera (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit vom Dienstag, dem 09.03.2021 bis zum Mittwoch (17.03.2021) in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Eiselstraße ein. Die Diebe öffneten hier ein Kellerabteil und stahlen aus diesem ein Fahrrad. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise sind an die Tel. 0365 / 829-0 oder die hiesige Dienststelle zu richten. (SP)

