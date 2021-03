Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw unter Einfluss von Alkohol gefahren

Greiz (ots)

Am 18.03.2021, gegen 23:40 Uhr, fiel Polizeibeamten in der Otto-Meier-Straße ein Pkw Skoda auf, da der Fahrzeugführer das Licht nicht eingeschaltet hatte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 35-Jährige unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell