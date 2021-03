Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beschädigt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Dienstag (16.03.2021), gegen 18:30 Uhr, zündeten bislang Unbekannte mehrere Feuerwerkskörper in der Greizer Straße. Dabei beschädigten sie die Windschutzscheibe eines geparkten Pkw Seat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zu kontaktieren. (OK)

