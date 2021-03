Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung in der Thüringer Straße - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Körperverletzung in der Thüringer Straße aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Am gestrigen Tag (16.03.2021) befand sich ein 41-jähriger Mann gegen 21:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Heidecksburgstraße, als ein unbekannter Mann auf diesen zulief. Zwischen den beiden Männern kam es in der Folge zu einem Wortgefecht. Der Streit eskalierte und der bislang unbekannte Mann schlug auf den 41-Jährigen unvermittelt ein. Im Anschluss flüchtete der Täter mit einer weiblichen Begleitperson. Der Geschädigte wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Die Ermittlungen zu der Körperverletzungen wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen die Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Gera unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen. (SP)

Täterbeschreibung: männliche Person mit südländischen Phänotyp, ca. 20 - 25 Jahre, Größe ca. 170 - 180 cm, schwarze kurze Haare, sehr gepflegter kurzer Bart, normale Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke. Weibliche Begleitung des Täters: südländischer Phänotyp, ca. 20 - 25 Jahre, Größe ca. 160 - 165 cm, dünne Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, Jeans und einem pinkfarbenem Kopftuch.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell