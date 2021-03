Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Altenburg (ots)

Bislang unbekannte Diebe drangen in dem Zeitraum von Sonntag (14.03.2021) zum Mittwoch (17.03.2021) in ein Mehrfamilienhaus in der Wenzelstraße ein. Dort brachen die Täter zwei Kellerabteile auf und entwendeten aus einem Keller ein schwarzes Fahrrad. Mit dem Rad flüchteten die Täter im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (SP)

