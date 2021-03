Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenhaus

Bad Köstritz (ots)

Einbrecher drangen im Zeitraum vom Montag, dem 08.03.2021 bis Montag, dem 15.03.2021 in ein Gartengrundstück in der Schulstraße ein. Die Täter entfernten mehrere Zaunlatten und verschafften sich somit den Zugang zum Garten. Die Diebe öffneten im Anschluss gewaltsam die Türen zur Garage und zum Gartenhaus. Aus diesen Räumlichkeiten entwendeten die Täter einen Rasenmäher, einen Aluminiumtrog sowie diverse Werkzeuge. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können. Hinweise sind unter der Telefonnummer 0365-829-0 oder an die hiesige Dienststelle zu richten. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell