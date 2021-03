Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Ronneburg (ots)

Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zu einem versuchten Einbruch aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Unbekannte Täter begaben sich in dem Tatzeitraum von Freitag (12.03.2021) bis zum Dienstag (16.03.2021) zu einem Einkaufsmarkt in der Altenburger Straße. Hier versuchte der Täter die Außentür der Warenannahme zu öffnen, welches glücklicherweise misslang. An der Tür entstand jedoch ein Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 oder an die hiesige Dienststelle zuwenden. (SP)

