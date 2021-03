Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonne in Brand gesetzt

Gera (ots)

Gestern Abend (15.03.2021) ging bei der Geraer Polizei die Mitteilung ein, dass im Bereich "Am Mühlgraben" eine Mülltonne brennt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten vor Ort den Brand löschen. Glücklicherweise wurde durch den Brand nur die Mülltonne beschädigt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sollten Sie Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden Sie gebeten diese unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 oder an die hiesige Dienststelle zu richten. (SP)

