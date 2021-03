Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrüger erneut am Start

Meuselwitz (ots)

Am Montag (15.03.2021) wurde eine 69-Jährige vermeintlich von ihrer Bank telefonisch kontaktiert. Die Betrüger gaben am Telefon gegenüber der Rentnerin kund, dass von dem Konto der 69-Jährigen irrtümlich Geld abgebucht wurde. Da eine Rückbuchung fehlgeschlagen sei, soll die Rentnerin einem Computerlink folgen und dort ihre Daten angeben. Glücklicherweise ging die 69- jährige Frau nicht auf die Forderungen ein. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor dieser Betrugsmasche. Die Betrüger versuchen durch eine fingierte Geschichte am Telefon, an Daten der Betroffen zu kommen. Daher geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen heraus, gehen Sie auf keine Geldforderungen ein und installieren Sie aufgrund eines vermeintlichen Telefonhinweises von einer Ihnen unbekannten Person niemals eine Software auf ihrem Computer. (SP)

