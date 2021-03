Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz wegen angebranntem Essen

Altenburg (ots)

Am Montag (15.03.2021) gegen 14 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, da in einem Mehrfamilienhaus in der Puschkinstraße Brandgeruch wahrgenommen und ein Rauchmelder ausgelöst wurde. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Wohnungsbrand handelt. Lediglich das Essen eines 19-Jährigen war angebrannt und hatte den Geruch verursacht und den Alarm ausgelöst.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell