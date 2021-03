Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: In der Zeit zwischen Sonntag und Montag (14.03. bis 15.03.2021) zerstachen bislang Unbekannte zwei Reifen eines Pkw Skoda. Der Pkw parkte in der Zeit in der Schopperstraße. Hinweise zu den Unbekannten werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

